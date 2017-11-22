Оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Об этом сообщил ТАСС руководитель городского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг: «Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал захоронение Хворостовского на Новодевичьем кладбище».
Ранее представитель артиста в России Анна Ильина сообщила, что прощание с Хворостовским запланировано на 27 ноября в Концертном зале им. П. И. Чайковского, но все будет зависеть от скорости оформления документов в Лондоне. Дата похорон оперного певца пока не определена.
О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.
Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг: «Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал захоронение Хворостовского на Новодевичьем кладбище».
Ранее представитель артиста в России Анна Ильина сообщила, что прощание с Хворостовским запланировано на 27 ноября в Концертном зале им. П. И. Чайковского, но все будет зависеть от скорости оформления документов в Лондоне. Дата похорон оперного певца пока не определена.
О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.
Комментарии