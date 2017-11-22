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    Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище

    Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище

    Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

    Об этом сообщил ТАСС руководитель городского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

    Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг: «Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал захоронение Хворостовского на Новодевичьем кладбище».

    Ранее представитель артиста в России Анна Ильина сообщила, что прощание с Хворостовским запланировано на 27 ноября в Концертном зале им. П. И. Чайковского, но все будет зависеть от скорости оформления документов в Лондоне. Дата похорон оперного певца пока не определена.

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    О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.

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