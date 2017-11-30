Фильм «Легенда о Коловрате» впечатлил Владимира Путина

Сегодня в прокат выходит исторический блокбастер «Легенда о Коловрате». В столице его покажут больше сотни кинотеатров. Создатели картины называют ее «настоящим техническим прорывом». Большую часть художественной ленты делали с помощью компьютерной графики — лучшие специалисты потратили на это полтора года. Накануне в столице прошел закрытый показ, причем сразу в двух местах. Один из них состоялся в Кремле. Фильм посмотрел Владимир Путин.
Бывают премьеры громкие — в центре Москвы, со звездами на ковровой дорожке — такая была и у «Легенды о Коловрате», и у десятков других российских фильмов. Бывают премьеры важные, в сердце России — Кремле. Такой чести удостаиваются немногие киноленты. На сеанс Владимир Путин пришел после череды встреч с иностранными партнерами. Еще до начала президент неожиданно спросил режиссера: чем заканчивается фильм? Режиссер, зная, как опасны спойлеры, пробует отвертеться. Говорит, что «дело героя побеждает и продолжает развиваться». Но едва ли президент — знаток истории России — не знает финала одной из самых известных летописей — повести о разорении Рязани Батыем. Из истории известно, что хана Батыя не остановили ни слова, ни решительные действия. И все же это не значит, что русские княжества и русские воины сдавались без боя. Рязанский боярин Евпатий был одним из тех, кто встал у него на пути.
Илья Малков, исполнитель роли Евпатия Коловрата: «Пока обстоятельства не сложатся таким образом, что он должен постоять за себя, за свою землю, за близких, он будет тихонько стоять в стороне. Но когда придет время, он может взять меч в руки и повести за собой людей».
На самом деле Евпатий не ходил договариваться к хану, как в фильме: в момент сожжения родной Рязани он был в другом городе. И помогали ему не тридцать воинов, а больше полутора тысяч выживших горожан. Режиссер предупредил: сверяться с летописями не стоит.
Владимиру Путину показали щит, меч и платье хана, расшитое вручную золотыми нитями — то немногое реальное в кадре. Большая часть ленты создана специалистами компьютерной графики. Полина Чернышова, сыгравшая жену Евпатия, вспоминает как ее героиня погибала под горящими бревнами, стоя в полной тишине на зеленом фоне.
Полина Чернышова, исполнительница роли Анастасьи: «Нам надо было просто замереть и не двигаться. Как будто защищаешь своих детей и держишь их. Без всяких слез, потому что и так всем страшно. А если еще и мать будет страдать и плакать, детям будет еще страшнее».
Владимир Путин оценил вовсе не спецэффекты. «Выразительно играете», — сказал он артистам.
Владимир Путин, президент РФ: «За душу берет. Мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая».
Также президент взял обещание с режиссера. Хоть и героическая, но смерть русского воина для фильма, уже проданного в 80 стран («Легенду» покажут даже в США и Канаде), — не лучший финал.
Владимир Путин: «Надеюсь вы еще одну картину создадите. Такую же интересную, как эту, в которой наши воины будут хоронить других. Торжественно и с почетом. Ладно?»
Илья Малков, исполнитель роли Евпатия Коловрата: «Пока обстоятельства не сложатся таким образом, что он должен постоять за себя, за свою землю, за близких, он будет тихонько стоять в стороне. Но когда придет время, он может взять меч в руки и повести за собой людей».
На самом деле Евпатий не ходил договариваться к хану, как в фильме: в момент сожжения родной Рязани он был в другом городе. И помогали ему не тридцать воинов, а больше полутора тысяч выживших горожан. Режиссер предупредил: сверяться с летописями не стоит.
Владимиру Путину показали щит, меч и платье хана, расшитое вручную золотыми нитями — то немногое реальное в кадре. Большая часть ленты создана специалистами компьютерной графики. Полина Чернышова, сыгравшая жену Евпатия, вспоминает как ее героиня погибала под горящими бревнами, стоя в полной тишине на зеленом фоне.
Полина Чернышова, исполнительница роли Анастасьи: «Нам надо было просто замереть и не двигаться. Как будто защищаешь своих детей и держишь их. Без всяких слез, потому что и так всем страшно. А если еще и мать будет страдать и плакать, детям будет еще страшнее».
Владимир Путин оценил вовсе не спецэффекты. «Выразительно играете», — сказал он артистам.
Владимир Путин, президент РФ: «За душу берет. Мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая».
Также президент взял обещание с режиссера. Хоть и героическая, но смерть русского воина для фильма, уже проданного в 80 стран («Легенду» покажут даже в США и Канаде), — не лучший финал.
Владимир Путин: «Надеюсь вы еще одну картину создадите. Такую же интересную, как эту, в которой наши воины будут хоронить других. Торжественно и с почетом. Ладно?»
Комментарии