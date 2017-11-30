Путин посмотрел «Легенду о Коловрате» накануне выхода фильма в широкий прокат

Президент России посмотрел новую российскую приключенческую картину «Легенда о Коловрате», которая в четверг выходит в прокат, и пообщался со съемочной группой.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, кинопоказ завершал довольно напряженный рабочий день Владимир Путина, который прямо перед сеансом закончил встречу с делегацией Китая. Поэтому не Путин пошел в кино, а само кино пришло к президенту: фильм привезли прямо в Кремль.
Фильм «Легенда о Коловрате» основан на древнерусской «Повести о разорении Батыем Рязани». Кино получилось очень эмоциональным. Ордынской армии противостоят обычные жители Рязани, объединившиеся под предводительством Евпатия Коловрата. Фильм понравится зрителям и высоким уровнем исполнения спецэффектов, и сюжетными поворотами. Отличаясь от известной былины, кино будет держать зрителя в напряжении до последней минуты.
Владимир Путин, президент РФ: «Идея хорошая. Объединение дает нам дополнительные силы и учит побеждать. И умение действовать вместе, как единый организм крайне важно для достижения конечных результатов».
Едва ли окажется спойлером известная история о том, как после сражения хан Батый сказал, что если бы у него был такой воин, как Евпатий, он бы держал его у самого сердца. В фильме ордынские воины хоронят русского богатыря со всеми почестями.
Во время общения с Джахонгиром Файзиевым президент с улыбкой попросил, чтобы в следующем фильме режиссера было наоборот: русские герои хоронили иностранных завоевателей.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, фильм «Легенда о Коловрате» выходит в широкий прокат уже сегодня.
Фильм «Легенда о Коловрате» основан на древнерусской «Повести о разорении Батыем Рязани». Кино получилось очень эмоциональным. Ордынской армии противостоят обычные жители Рязани, объединившиеся под предводительством Евпатия Коловрата. Фильм понравится зрителям и высоким уровнем исполнения спецэффектов, и сюжетными поворотами. Отличаясь от известной былины, кино будет держать зрителя в напряжении до последней минуты.
Владимир Путин, президент РФ: «Идея хорошая. Объединение дает нам дополнительные силы и учит побеждать. И умение действовать вместе, как единый организм крайне важно для достижения конечных результатов».
Едва ли окажется спойлером известная история о том, как после сражения хан Батый сказал, что если бы у него был такой воин, как Евпатий, он бы держал его у самого сердца. В фильме ордынские воины хоронят русского богатыря со всеми почестями.
Во время общения с Джахонгиром Файзиевым президент с улыбкой попросил, чтобы в следующем фильме режиссера было наоборот: русские герои хоронили иностранных завоевателей.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, фильм «Легенда о Коловрате» выходит в широкий прокат уже сегодня.
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