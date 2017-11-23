Из былин в блокбастер: в Москве представили фильм-фэнтези «Легенда о Коловрате»

Режиссер Джаник Файзиев посвятил «Легенду о Коловрате» одной из самых драматичных страниц отечественной истории — нашествию на Русь хана Батыя. Ему противостоит главный герой — рязанский витязь Евпатий Коловрат. Легенда, пересказанная через сотни лет, превратилась в блокбастер.

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Время действия картины — 1237 год, самое начало двухвекового ордынского ига, известного всем из школьного курса истории. Евпатий Коловрат — боярин и воевода, вставший на пути у хана Батыя, рязанский парень, как и сыгравший его артист Илья Малаков.



Летописи говорят о целом полку из 1700 человек, помогавших Евпатию. В фильме их едва ли наберется пара десятков. Да и сражают они татаро-монгольские полчища не только силой, но и хитростью. Сказания в оригинале оказываются слишком просты для современного кинозрителя, ждущего сюжетных поворотов.



Впрочем, на историческую достоверность «Легенда о Коловрате» не претендует. Это кинокомикс на русский лад, наш ответ «Трехстам спартанцам».



Джаник Файзиев, режиссер фильма «Легенда о Коловрате»: «Я из тех людей, которые считают, что историю надо учить по учебникам, а не в кинотеатрах. История — это наука, а в кино главное — эмоция».



Оператором Джаника Файзиева выступил Максим Осадчий, снявший «Сталинград», «Дуэлянта» и «Девятую роту». Музыку написал Серж Танкян — легенда тяжелого рока, солист System Of A Down. В кадре — Алексей Серебряков, Тимофей Трибунцев и молодые звезды Андрей Бурковский и Александр Ильин-младший, выросший из интерна в русского ратника.



Метель, медведь, горящая Рязань — большая часть фильма нарисована. Все съемки проходили в зеленом павильоне. Русским ратникам приходилось домысливать масштабы ордынского войска, а хану Батыю додумывать, где же богатыри.



В кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера фильма. Еще раньше фильм показали на родине былинного героя — в Рязани. В широкий прокат «Легенда о Коловрате» выходит 30 ноября.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.