В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за надвигающегося снегопада

Гидрометцентр объявил в пятницу, 1 декабря, «желтый» уровень погодной опасности в Москве
из-за ожидаемого сильного снегопада, а также ветра, дождя и последующего обледенения.
По прогнозам синоптиков, в первый день календарной зимы в Москве и Московской области может выпасть до 10 мм осадков, что составляет около 18% декабрьской нормы. Будет облачно, местами метель, ветер ожидается юго-восточный 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов, в связи с этим возможен гололед и налипание снега.
Гидрометцентр: «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна».
В связи с этим в столичном Центре организации дорожного движения попросили жителей Москвы отказаться от использования личных автомобилей. При этом подчеркивается, что общественный транспорт будет работать штатно и готов к увеличению пассажиропотока.
Гидрометцентр: «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна».
В связи с этим в столичном Центре организации дорожного движения попросили жителей Москвы отказаться от использования личных автомобилей. При этом подчеркивается, что общественный транспорт будет работать штатно и готов к увеличению пассажиропотока.
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