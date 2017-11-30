Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Москвичей попросили отказаться от автомобилей из-за снега 1 декабря

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Москвичей попросили отказаться от автомобилей <nobr>из-за</nobr> снега 1 декабря

    Москвичей попросили отказаться от автомобилей из-за снега 1 декабря

    Москвичей попросили отказаться от автомобилей <nobr>из-за</nobr> снега 1 декабря
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Столичных автомобилистов предупредили о сильном снегопаде и гололедице 1 декабря.

    Из-за ухудшения погодных условий в первый день зимы в Москве прогнозируется рост числа ДТП.

    В связи с этим в столичном Центре организации дорожного движения попросили жителей Москвы отказаться от использования личных автомобилей. При этом подчеркивается, что общественный транспорт будет работать штатно и готов к увеличению пассажиропотока.

    Также столичных автомобилистов просят быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах, а также держать дистанцию и избегать резких торможений.

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