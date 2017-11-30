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Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам
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    В первый день зимы в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков

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    В первый день зимы в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков

    В первый день зимы в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в столичном регионе 1 декабря.

    В первый день зимы в Москве и Подмосковье может выпасть до 10 мм осадков, что составляет около 18% нормы в декабре. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Росгидромете.

    Снегопад начнется в ночь на пятницу и продолжится весь день. Непогодой москвичи будут обязаны циклону с Балкан, который в пятницу доберется до Центральной России, Черноземья и Южного федерального округа.

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    Ранее Гидрометцентр объявил экстренное предупреждение в связи с непогодой: ожидается усиление ветра, гололед и налипание мокрого снега. Штормовое предупреждение будет действовать до 2 декабря.

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