В первый день зимы в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в столичном регионе 1 декабря.
В первый день зимы в Москве и Подмосковье может выпасть до 10 мм осадков, что составляет около 18% нормы в декабре. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Росгидромете.
Снегопад начнется в ночь на пятницу и продолжится весь день. Непогодой москвичи будут обязаны циклону с Балкан, который в пятницу доберется до Центральной России, Черноземья и Южного федерального округа.
Ранее Гидрометцентр объявил экстренное предупреждение в связи с непогодой: ожидается усиление ветра, гололед и налипание мокрого снега. Штормовое предупреждение будет действовать до 2 декабря.
Снегопад начнется в ночь на пятницу и продолжится весь день. Непогодой москвичи будут обязаны циклону с Балкан, который в пятницу доберется до Центральной России, Черноземья и Южного федерального округа.
Ранее Гидрометцентр объявил экстренное предупреждение в связи с непогодой: ожидается усиление ветра, гололед и налипание мокрого снега. Штормовое предупреждение будет действовать до 2 декабря.
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