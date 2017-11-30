Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В результате дворового конфликта у защитника «Зенита» сломан нос. Санкт-Петербург, ФК Зенит, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ результате дворового конфликта у защитника «Зенита» сломан нос

    В результате дворового конфликта у защитника «Зенита» сломан нос

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    В результате дворового конфликта у защитника «Зенита» сломан нос

    В результате дворового конфликта у защитника «Зенита» сломан нос

    В результате дворового конфликта у защитника «Зенита» сломан нос

      В ФК «Зенит» прокомментировали историю с избиением во дворе своего дома в Калининском районе Петербурга игрока Дениса Терентьева.

      Как рассказали в футбольном клубе, в результате вчерашней драки на Лабораторном проспекте защитнику «Зенита» Денису Терентьеву сломали нос. Сейчас 25-летний спортсмен находится в одной из больниц Санкт-Петербурга и чувствует себя хорошо. У врачей есть подозрение на сотрясение головного мозга, однако здоровью Терентьева ничего не угрожает.

      Напомним: футболист «Зенита» пострадал из-за женщины. Такую версию событий озвучил сам Денис Терентьев в соцсетях. Судя по словам 25-летнего зенитовца, накануне вечером Терентьев, возвращаясь домой с автограф-сессии в Пулково, на въезде во двор на Лабораторном проспекте поспорил с женщиной о праве преимущественного проезда.

      В перепалку, заступившись за даму, решил включиться проходящий мимо мужчина, и одними только нравоучениями дело не ограничилось. После драки футболист очнулся в машине только через десять минут и, по его собственному выражению, уже ничего не мог вспомнить. В больницу игрока доставили на скорой.

      Денис Терентьев — воспитанник академии «Зенита». В прошлом сезоне он завоевал серебряные медали чемпионата в составе «Ростова» и в июне вернулся в родной клуб. Пока сине-бело-голубые готовятся к субботней игре с «Уралом» без пострадавшего защитника.

      Что касается нападавшего, по информации СМИ, его личность уже установлена. Вероятнее всего, мужчина был не один. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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