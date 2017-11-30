Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
    •  

    Футболист «Зенита» попал в больницу после избиения в Петербурге

    комментировать
    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    Футболист «Зенита» попал в больницу после избиения в Петербурге

    Футболист «Зенита» попал в больницу после избиения в Петербурге

    Футболист «Зенита» попал в больницу после избиения в Петербурге
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Петербургская полиция выясняет обстоятельства избиения защитника «Зенита» Дениса Терентьева.

    Инцидент произошел накануне, 29 ноября, вечером у жилого комплекса на Лабораторном проспекте. По предварительным данным, футболист не поделил дорогу с другим автомобилистом. В результате двое мужчин избили спортсмена, передает «Фонтанка».

    Информацию об избиении подтвердила жена Терентьева. В соцсети она рассказала, что футболиста, который получил травму головы, забрала скорая. Однако позднее супруга спортсмена удалила запись.

    Как сообщает «Интерфакс», пострадавший футболист обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Денис Терентьев — воспитанник «Зенита», дебютировал в основном составе петербургской команды в 2012 году. Также выступал за «Томь» и «Ростов».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru