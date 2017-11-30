Футболист «Зенита» попал в больницу после избиения в Петербурге

Петербургская полиция выясняет обстоятельства избиения защитника «Зенита» Дениса Терентьева.
Инцидент произошел накануне, 29 ноября, вечером у жилого комплекса на Лабораторном проспекте. По предварительным данным, футболист не поделил дорогу с другим автомобилистом. В результате двое мужчин избили спортсмена, передает «Фонтанка».
Информацию об избиении подтвердила жена Терентьева. В соцсети она рассказала, что футболиста, который получил травму головы, забрала скорая. Однако позднее супруга спортсмена удалила запись.
Как сообщает «Интерфакс», пострадавший футболист обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Денис Терентьев — воспитанник «Зенита», дебютировал в основном составе петербургской команды в 2012 году. Также выступал за «Томь» и «Ростов».
Информацию об избиении подтвердила жена Терентьева. В соцсети она рассказала, что футболиста, который получил травму головы, забрала скорая. Однако позднее супруга спортсмена удалила запись.
Как сообщает «Интерфакс», пострадавший футболист обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Денис Терентьев — воспитанник «Зенита», дебютировал в основном составе петербургской команды в 2012 году. Также выступал за «Томь» и «Ростов».
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