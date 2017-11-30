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    Футболист «Зенита» показал разбитое в дорожной драке лицо

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    • Фото: terentevden / instagram.com
    Футболист «Зенита» показал разбитое в дорожной драке лицо

    Футболист «Зенита» показал разбитое в дорожной драке лицо

    Футболист «Зенита» показал разбитое в дорожной драке лицо
  • Фото: terentevden / instagram.com

    • Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал об обстоятельствах драки и дорожного конфликта в Петербурге.

    По словам футболиста, он возвращался домой с автограф-сессии, когда столкнулся с девушкой на Mercedes, с которой не поделил дорогу.

    Денис Терентьев, защитник ФК «Зенит»: «Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: „Сдай назад“, я в ответ: „Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать“. На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, — я собрался выйти, дальше память пропала».

    Спортсмен уточнил, что очнулся только через несколько минут, отметив, что лужи крови испугали его родных и близких. При этом Терентьев в своем Instagram заявил, что из-за избиения ему придется пропустить остаток сезона.

    Надо сказать, что спустя некоторое время после публикации Терентьев удалил свой пост.

    Ранее сообщалось, что футболиста избили накануне, 29 ноября, у жилого комплекса на Лабораторном проспекте. В результате спортсмен попал в больницу с переломом носа.

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