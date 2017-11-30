На Кипре установили первый автомат по продаже биткоинов

Кипрская финансовая компания установила на острове первый автомат по продаже криптовалюты.
Кипрская финансовая компания Hello Group установила в одном из кафе курортного города Лимасола автомат по продаже биткоинов. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail. В компании обещают, что аппарат позволяет любому посетителю быстро и безопасно приобрести криптовалюту: для этого достаточно отсканировать QR-код электронного кошелька.
Уточняется, что банкомат связан с ведущими мировыми биржами криптовалют, что позволяет предложить покупателям «самый выгодный курс».
В компании рассчитывают, что появление автомата привлечет внимание к криптовалюте.
Из сообщения Hello Group: «Криптовалюта — по-прежнему относительно новая тема для Кипра, поэтому установка автомата по продаже биткоинов привлечет внимание к этой быстрорастущей отрасли».
Курс биткоина стремительно растет весь год. Накануне самая популярная криптовалюта в мире побила очередной рекорд: ее стоимость на ряде мировых бирж составила 11 тысяч долларов. Сейчас биткоин торгуется в районе 10 тысяч долларов.
Уточняется, что банкомат связан с ведущими мировыми биржами криптовалют, что позволяет предложить покупателям «самый выгодный курс».
В компании рассчитывают, что появление автомата привлечет внимание к криптовалюте.
Из сообщения Hello Group: «Криптовалюта — по-прежнему относительно новая тема для Кипра, поэтому установка автомата по продаже биткоинов привлечет внимание к этой быстрорастущей отрасли».
Курс биткоина стремительно растет весь год. Накануне самая популярная криптовалюта в мире побила очередной рекорд: ее стоимость на ряде мировых бирж составила 11 тысяч долларов. Сейчас биткоин торгуется в районе 10 тысяч долларов.
Комментарии