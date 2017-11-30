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    На Кипре установили первый автомат по продаже биткоинов

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    • Фото: Cyprus Mail / facebook.com
    На Кипре установили первый автомат по продаже биткоинов

    На Кипре установили первый автомат по продаже биткоинов

    На Кипре установили первый автомат по продаже биткоинов
  • Фото: Cyprus Mail / facebook.com

    • Кипрская финансовая компания установила на острове первый автомат по продаже криптовалюты.

    Кипрская финансовая компания Hello Group установила в одном из кафе курортного города Лимасола автомат по продаже биткоинов. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail. В компании обещают, что аппарат позволяет любому посетителю быстро и безопасно приобрести криптовалюту: для этого достаточно отсканировать QR-код электронного кошелька.

    Уточняется, что банкомат связан с ведущими мировыми биржами криптовалют, что позволяет предложить покупателям «самый выгодный курс».

    В компании рассчитывают, что появление автомата привлечет внимание к криптовалюте.

    Из сообщения Hello Group: «Криптовалюта — по-прежнему относительно новая тема для Кипра, поэтому установка автомата по продаже биткоинов привлечет внимание к этой быстрорастущей отрасли».

    Курс биткоина стремительно растет весь год. Накануне самая популярная криптовалюта в мире побила очередной рекорд: ее стоимость на ряде мировых бирж составила 11 тысяч долларов. Сейчас биткоин торгуется в районе 10 тысяч долларов.

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