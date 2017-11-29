Корреспонденты НТВ посчитали, на что хватит новых детских пособий

По инициативе президента государство будет доплачивать молодым семьям при рождении первого ребенка примерно по 10,5 тысяч рублей в месяц. Прочие дотации и оплата декретных отпусков сохранятся.
На что хватит 10 тысяч? Подгузники стоят примерно 500 рублей за среднюю упаковку. Допустим, ее можно растянуть на неделю. Итого 2 тысячи рублей в месяц. Питательная смесь стоит 300 рублей за пачку. В сумме — 1200. Одноразовые пеленки — еще 480. Ползунки, распашонки по 130 рублей. «Бодики» обойдутся дороже — в 660 рублей. Присыпки, мази — примерно 400 рублей. Прочие расходники: салфетки, соски, бутылочки — не менее 600. Уже набегает 7860 рублей, пока без расходов на коляску, кроватку, игрушки и теплую одежду.
Программа материнского капитала, согласно предложению президента, станет более гибкой. Малообеспеченные семьи смогут разделить эту сумму и получать каждый месяц прибавку к пособию. Также ее можно будет потратить на уход за ребенком, дополнительное образование, оплату услуг няни. Семьям, не имеющим собственного жилья, должна помочь льготная ставка по ипотеке.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Программа материнского капитала, согласно предложению президента, станет более гибкой. Малообеспеченные семьи смогут разделить эту сумму и получать каждый месяц прибавку к пособию. Также ее можно будет потратить на уход за ребенком, дополнительное образование, оплату услуг няни. Семьям, не имеющим собственного жилья, должна помочь льготная ставка по ипотеке.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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