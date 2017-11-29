Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Корреспонденты НТВ посчитали, на что хватит новых детских пособий. демография, дети и подростки, ипотека, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорреспонденты НТВ посчитали, на что хватит новых детских пособий

    Корреспонденты НТВ посчитали, на что хватит новых детских пособий

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    Корреспонденты НТВ посчитали, на что хватит новых детских пособий

    Корреспонденты НТВ посчитали, на что хватит новых детских пособий

    Корреспонденты НТВ посчитали, на что хватит новых детских пособий

      По инициативе президента государство будет доплачивать молодым семьям при рождении первого ребенка примерно по 10,5 тысяч рублей в месяц. Прочие дотации и оплата декретных отпусков сохранятся.

      На что хватит 10 тысяч? Подгузники стоят примерно 500 рублей за среднюю упаковку. Допустим, ее можно растянуть на неделю. Итого 2 тысячи рублей в месяц. Питательная смесь стоит 300 рублей за пачку. В сумме — 1200. Одноразовые пеленки — еще 480. Ползунки, распашонки по 130 рублей. «Бодики» обойдутся дороже — в 660 рублей. Присыпки, мази — примерно 400 рублей. Прочие расходники: салфетки, соски, бутылочки — не менее 600. Уже набегает 7860 рублей, пока без расходов на коляску, кроватку, игрушки и теплую одежду.

      смотретьВсё в семью: что думают российские родители о перезапуске демографической программы
      Всё в семью: что думают российские родители о перезапуске демографической программы
      Программа материнского капитала, согласно предложению президента, станет более гибкой. Малообеспеченные семьи смогут разделить эту сумму и получать каждый месяц прибавку к пособию. Также ее можно будет потратить на уход за ребенком, дополнительное образование, оплату услуг няни. Семьям, не имеющим собственного жилья, должна помочь льготная ставка по ипотеке.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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