Всё в семью: что думают российские родители о перезапуске демографической программы

В месяц на маленького ребенка в среднем уходит около 30–40 тысяч рублей. После перезапуска демографической программы эти расходы можно будет частично покрыть за счет государства. О новых мерах накануне рассказал Владимир Путин.

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Путин

Так, за рождение первенца семье планируют выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц до полутора лет. Молодая мама Дарья Боровилова делает свои подсчеты.



Дарья Боровилова: «В среднем ребенку в день нужно 10–15 памперсов. Одна упаковка стоит две тысячи. Это на 10 дней. То есть в месяц мы получаем шесть тысяч на одни памперсы».



А еще одежда, коляска, кроватка. Хорошо, что теперь эти расходы хотя бы частично можно будет покрыть за счет государства.



Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета: «Десять тысяч — это лучше чем 150 рублей. Женщины хотя бы будут знать, что элементарные потребности удовлетворены».



Еще одна новость — о льготной ипотеке, которая теперь будет в два раза ниже. Если учесть, что многие семьи берут ипотеку на десять и больше лет, процентов за это время набегает столько, что можно было бы купить вторую квартиру. При сниженной ставке в пересчете на месяцы выйдет существенная разница, а у большой семьи каждая копейка на счету.



Игорь Жигунов, банковский эксперт: «Снижение ставки поможет снизить ежемесячный платеж на 20%. Или же при том же бюджете купить квартиру на 20% дороже».



Супруги Слепневых из Подмосковья, купившие квартиру в ипотеку под 12%, новость о льготной ипотеке восприняли с воодушевлением.



Сергей Слепнев: «Если бы была возможность рефинансирования ипотеки, я бы с радостью воспользовался! Ведь ежемесячный платеж снизился бы на порядок!»



Для самих банков все останется по прежнему — упущенную выгоду компенсирует государство. Воспользоваться льготной ставкой смогут семьи с двумя и более детьми. Кроме того, они по-прежнему смогут гасить ипотеку с помощью материнского капитала. Действие программы планируют продлить до конца 2021 года.



Но и здесь есть изменения. Положенные от государства 450 тысяч рублей теперь можно потратить не только на жилье и образование, но и на оплату няни, а значит, у мамы будет возможность быстрее вернуться на работу. Кроме того, маткапитал теперь можно будет дробить — малообеспеченные семьи смогут получать его в виде ежемесячных выплат. Все это сделано для того, чтобы не было знакомой для многой ситуации, когда деньги вроде бы есть, но на нужное их не потратить.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

