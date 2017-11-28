Семейный бюджет: шесть шагов «демографической перезагрузки» в России

Государство готово добавить бюджетных денег в бюджет отдельно взятой семьи, чтобы в России рождалось больше детей. И речь уже не только о материнском капитале, а о существенной финансовой поддержке при появлении первенца.
О масштабной перезагрузке демографической политики объявил сегодня Владимир Путин. Задача — преодолеть последствия «ямы», в которую в девяностые годы — упала рождаемость. Новые стимулы появятся уже в январе следующего года. Это повышенная ежемесячная выплата на родившегося ребенка, продление программы маткапитала (причем в некоторых случаях его тоже можно будет разбить помесячно), специальные условия на ипотеку, ликвидация очередей в ясли и особое внимание к детской медицине. С подробностями — корреспондент НТВ Иван Трушкин.
В Георгиевском зале Кремля детей сегодня было больше, чем взрослых. Семья Гагиевых решила даже всех не брать: трое с родителями, а еще двое остались дома в Ингушетии. А вот Татьяна и Андрей Мочаловы — из Тюменской области и признаны лучшей сельской семьей. Пока семьи года смотрели Кремль, у президента обсуждали, как поднять рождаемость. С 2018 года в России объявлено десятилетие детства, и цели, без преувеличения, масштабные.
Владимир Путин, президент РФ: «Фактически нам нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. Что касается рождаемости, то на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка. Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям».
Для «перезагрузки» уже придуманы основные шесть шагов. Во-первых, для семей с небольшим достатком уже с января значительно увеличат выплаты после рождения первого ребенка. Цифры по регионам разные, но в целом пособия вырастут втрое и будут индексироваться каждый год. Во-вторых, расширятся возможности материнского капитала: малообеспеченные семьи смогут получать выплаты оттуда ежемесячно. Также деньги можно будет использовать на оплату детских садов и в целом присмотра за ребенком.
Владимир Путин: «Знаю, что востребованность этой меры очень большая. В частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование».
Еще один пункт — целых 60 российских регионов получат дополнительные средства на выплату пособий, где семьям где появляется третий ребенка. Четвертое по списку, но, возможно, первое по важности — государство запускает особую ипотечную программу для тех, у кого с 2018-го родится второй или третий ребенок. Скажем, сейчас средняя ставка около 10%. По новому плану семьи сами будут платить 6%, остальное покроет государство.
Владимир Путин: «Могут возникать вопросы: программа будет подходить к концу, а ребенок только-только родился. Что в этом случае. В случае рождения третьего ребенка в течение срока предоставления субсидии, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, срок предоставления субсидии будет продлеваться на 5 лет — с даты окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка».
Наконец еще два пункта: увеличить количество мест в яслях уже в ближайшие два года, а также выделить 50 миллиардов на реконструкцию детских поликлиник по всей стране.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко не стесняясь заявила, что предложениями потрясена, но тут же предложила посчитать отдельный «детский бюджет». Добавлений к президентскому плану было немало: скажем, Ирина Яровая предложила реже применять к несовершеннолетним уголовные наказания. А Елена Мизулина обрушилась на ювенальную юстицию: мол, любителей компьютерных игр порой пытаются называть чуть ли не сумасшедшими. Над пожеланиями еще подумают.
А вот о шести уже утвержденных нововведениях президент рассказал за чаем победителям конкурса «Семья года». Те не скрывали радости.
Владимир Путин: «В семья, конечно все бывает, но талант людей, которым удается преодолевать все трудности, этот талант очень дорого стоит».
На чаепитии была и семья из Крыма, поблагодарившая за построенные школы и детские сады. Путин отметил, что возводить могли бы и быстрее: скорость ограничена лишь возможностями местных строителей.
В Георгиевском зале Кремля детей сегодня было больше, чем взрослых. Семья Гагиевых решила даже всех не брать: трое с родителями, а еще двое остались дома в Ингушетии. А вот Татьяна и Андрей Мочаловы — из Тюменской области и признаны лучшей сельской семьей. Пока семьи года смотрели Кремль, у президента обсуждали, как поднять рождаемость. С 2018 года в России объявлено десятилетие детства, и цели, без преувеличения, масштабные.
Владимир Путин, президент РФ: «Фактически нам нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. Что касается рождаемости, то на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка. Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям».
Для «перезагрузки» уже придуманы основные шесть шагов. Во-первых, для семей с небольшим достатком уже с января значительно увеличат выплаты после рождения первого ребенка. Цифры по регионам разные, но в целом пособия вырастут втрое и будут индексироваться каждый год. Во-вторых, расширятся возможности материнского капитала: малообеспеченные семьи смогут получать выплаты оттуда ежемесячно. Также деньги можно будет использовать на оплату детских садов и в целом присмотра за ребенком.
Владимир Путин: «Знаю, что востребованность этой меры очень большая. В частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование».
Еще один пункт — целых 60 российских регионов получат дополнительные средства на выплату пособий, где семьям где появляется третий ребенка. Четвертое по списку, но, возможно, первое по важности — государство запускает особую ипотечную программу для тех, у кого с 2018-го родится второй или третий ребенок. Скажем, сейчас средняя ставка около 10%. По новому плану семьи сами будут платить 6%, остальное покроет государство.
Владимир Путин: «Могут возникать вопросы: программа будет подходить к концу, а ребенок только-только родился. Что в этом случае. В случае рождения третьего ребенка в течение срока предоставления субсидии, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, срок предоставления субсидии будет продлеваться на 5 лет — с даты окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка».
Наконец еще два пункта: увеличить количество мест в яслях уже в ближайшие два года, а также выделить 50 миллиардов на реконструкцию детских поликлиник по всей стране.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко не стесняясь заявила, что предложениями потрясена, но тут же предложила посчитать отдельный «детский бюджет». Добавлений к президентскому плану было немало: скажем, Ирина Яровая предложила реже применять к несовершеннолетним уголовные наказания. А Елена Мизулина обрушилась на ювенальную юстицию: мол, любителей компьютерных игр порой пытаются называть чуть ли не сумасшедшими. Над пожеланиями еще подумают.
А вот о шести уже утвержденных нововведениях президент рассказал за чаем победителям конкурса «Семья года». Те не скрывали радости.
Владимир Путин: «В семья, конечно все бывает, но талант людей, которым удается преодолевать все трудности, этот талант очень дорого стоит».
На чаепитии была и семья из Крыма, поблагодарившая за построенные школы и детские сады. Путин отметил, что возводить могли бы и быстрее: скорость ограничена лишь возможностями местных строителей.
Комментарии