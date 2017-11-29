Кадыров сообщил о 104 россиянах, найденных в тюрьме Багдада

Рабочей группе под контролем Кадырова удалось разыскать в иракской тюрьме группу детей и женщин из РФ.
В Ираке разыскали большую группу россиян, состоящую из 25 женщин и 79 детей. Ранее их держали в лагере Мосула, но теперь они переведены в женскую тюрьму Багдада. Об этом в среду сообщил в своем Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что рабочая группа во главе с сенатором от Чечни Зиядом Сабсаби уже выяснила имена этих людей.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Сегодня Зияд Мухамедович доложил, что установлено место нахождения большой группы женщин и детей — граждан России. Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья. Остальные из разных регионов. Они содержались в лагере Мосула. Среди них раненые и инвалиды. Все уже переведены в женскую тюрьму Багдада».
Кадыров добавил, что рабочая группа уже связалась с властями Ирака, Сабсаби поручено «принять исчерпывающие меры для достижения соглашения по их возвращению в Россию». В переговорах участвует также МИД России.
За последние четыре месяца усилиями рабочей группы под контролем Кадырова в Россию из Сирии и Ирака вернулись более 90 человек, большинство из них — вдовы и дети людей, примкнувших к террористам. Среди них уроженцы Чечни, Дагестана, Центральной России и других регионов, а также граждане Узбекистана и Казахстана, передает РИА Новости. По данным уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, в зоне боевых действий в Сирии и Ираке до сих пор остаются около 500 детей из России.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Сегодня Зияд Мухамедович доложил, что установлено место нахождения большой группы женщин и детей — граждан России. Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья. Остальные из разных регионов. Они содержались в лагере Мосула. Среди них раненые и инвалиды. Все уже переведены в женскую тюрьму Багдада».
Кадыров добавил, что рабочая группа уже связалась с властями Ирака, Сабсаби поручено «принять исчерпывающие меры для достижения соглашения по их возвращению в Россию». В переговорах участвует также МИД России.
За последние четыре месяца усилиями рабочей группы под контролем Кадырова в Россию из Сирии и Ирака вернулись более 90 человек, большинство из них — вдовы и дети людей, примкнувших к террористам. Среди них уроженцы Чечни, Дагестана, Центральной России и других регионов, а также граждане Узбекистана и Казахстана, передает РИА Новости. По данным уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, в зоне боевых действий в Сирии и Ираке до сих пор остаются около 500 детей из России.
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