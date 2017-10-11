С подконтрольных ИГИЛ территорий в Москву доставили 5 маленьких россиян

Сегодня в Москву вернулись пятеро детей, которых родители увезли на территорию, подконтрольную запрещенной в РФ экстремистской группировке «Исламское государство».

В российскую столицу доставлены 3 мальчика и 2 девочки, которых узнали родственники в Чечне и Дагестане. По словам сенатора от Чечни Зияда Сабсаби, который встречал детей в аэропорту, дорогу ребята перенесли хорошо. Главное, что все они уже на родной земле.



Сейчас, по данным аппарата российского уполномоченного по правам ребенка, в зоне боевых действий в Сирии и Ираке находятся 445 детей из нашей страны.