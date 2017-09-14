Родственников спасенных в Ираке детей нашли благодаря Instagram Кадырова

В столичном аэропорту Домодедово сегодня ночью встретили самолет с двумя российскими детьми из Ирака. Родители вывезли их через Турцию и Сирию в Мосул. Там они провели больше года. Дети остались без родителей, и теперь их в Грозном ждут родственники.
Восьмилетний Адлан прячет ногу, в которую угодила пуля. Но ему уже не больно, мальчик больше не плачет — держится как настоящий мужчина. Он вспоминает, как в Мосул уехал вместе со своей семьей. На войне сначала погиб папа, а потом бомбили подвал, где Адлан прятался с мамой, двумя братьями и сестрой. Выжил только он.
Адлан потерял сознание и очнулся в госпитале круглым сиротой. Такая же история у Хадиджи или, как ее ласково называют, Хаджи. Они, конечно, не кровные родственники. Но взрослые все равно называют их братом и сестрой.
Больше всего взрослых радует, что и Адлан и Хадиджа уже могут узнать родных на фотографиях: оба ребенка безошибочно показывают на своих бабушек. Родственников удалось найти благодаря Instagram Рамзана Кадырова. Его делегация вместе с иракскими представителями уже в третий раз вывозит детей из эпицентра боевых действий. Схема отработана. И если для тех, кто родился в России, она достаточно очевидна, то куда сложнее вывезти малышей, которые родились в зоне конфликта, и доказать, что они — россияне.
Для вывезенных детей сейчас разрабатывают программу реабилитации. После месяцев в зоне военных действий они не всегда могут быстро адаптироваться к нормальной жизни. Но еще важнее — вывезти как можно больше маленьких россиян, пока они не забыли русский язык. По последним данным, в зоне военных действий остаются около 500 ребят. И это только самые скромные подсчеты.
Подробности — в видеоматериале.
Адлан потерял сознание и очнулся в госпитале круглым сиротой. Такая же история у Хадиджи или, как ее ласково называют, Хаджи. Они, конечно, не кровные родственники. Но взрослые все равно называют их братом и сестрой.
Больше всего взрослых радует, что и Адлан и Хадиджа уже могут узнать родных на фотографиях: оба ребенка безошибочно показывают на своих бабушек. Родственников удалось найти благодаря Instagram Рамзана Кадырова. Его делегация вместе с иракскими представителями уже в третий раз вывозит детей из эпицентра боевых действий. Схема отработана. И если для тех, кто родился в России, она достаточно очевидна, то куда сложнее вывезти малышей, которые родились в зоне конфликта, и доказать, что они — россияне.
Для вывезенных детей сейчас разрабатывают программу реабилитации. После месяцев в зоне военных действий они не всегда могут быстро адаптироваться к нормальной жизни. Но еще важнее — вывезти как можно больше маленьких россиян, пока они не забыли русский язык. По последним данным, в зоне военных действий остаются около 500 ребят. И это только самые скромные подсчеты.
Подробности — в видеоматериале.
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