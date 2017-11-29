Врач частной клиники объявлен в розыск после смерти москвички от укола лидокаина

В СК РФ завершили расследование уголовного дела о смерти пациентки частной клиники от укола лидокаина. Сделавший инъекцию врач скрылся и сейчас находится в розыске.
За смерть 36-летней москвички, которая скоропостижно скончалась от укола лидокаина в конце прошлого года, в суде будет отвечать генеральный директор частной клиники. Напомним, женщина обратилась за неотложной помощью в клинику, которая работала без соответствующей лицензии. Приехавший на дом врач сделал ей инъекцию лидокаина, которая привела к смерти пациентки.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве: «В ходе расследования уголовного дела следствием собраны доказательства вины генерального директора, организовавшего оказание медицинских услуг жителям столицы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов».
Доктор, сделавший инъекцию, скрылся от следствия и сейчас находится в розыске. Медэкспертиза показала, что смерть женщины наступила из-за превышения предельной концентрации лидокаина в организме. Уголовное дело в отношении врача выделено в отдельное производство, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в России остановили продажу партии лидокаина из серии 020117 производства ООО «Озон» после смерти двух пациентов в Крыму и Самарской области. У обоих инъекция вызвала сильнейшую аллергическую реакцию, которая привела к быстрой смерти.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве: «В ходе расследования уголовного дела следствием собраны доказательства вины генерального директора, организовавшего оказание медицинских услуг жителям столицы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов».
Доктор, сделавший инъекцию, скрылся от следствия и сейчас находится в розыске. Медэкспертиза показала, что смерть женщины наступила из-за превышения предельной концентрации лидокаина в организме. Уголовное дело в отношении врача выделено в отдельное производство, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в России остановили продажу партии лидокаина из серии 020117 производства ООО «Озон» после смерти двух пациентов в Крыму и Самарской области. У обоих инъекция вызвала сильнейшую аллергическую реакцию, которая привела к быстрой смерти.
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