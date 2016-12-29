Москвичка умерла после визита врача частной клиники и укола лидокаина

В Москве следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины после инъекции лекарственного средства, которую сделал врач частной клиники.

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Москва

смерть

Как стало известно следствию, в частную клинику с просьбой оказать неотложную помощь обратилась 36-летняя женщина. По вызову приехал сотрудник медицинской компании, поставил диагноз и сделал пациентке укол лидокаина.Женщине стало плохо, ей пытались оказать помощь, но через короткое время она скончалась.Сейчас проводится следствие, назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». У клиники, в которую обратилась потерпевшая, не было лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи.