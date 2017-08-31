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  • 31.08, 18:54

    В РФ остановили продажу партии лидокаина после смерти двух пациентов

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    В РФ остановили продажу партии лидокаина после смерти двух пациентов

    В РФ остановили продажу партии лидокаина после смерти двух пациентов

    В РФ остановили продажу партии лидокаина после смерти двух пациентов

    Росздравнадзор приостановил продажу серии препарата «Лидокаин», после инъекций которого умерли два человека.

    Росздравнадзор приостановил реализацию серии препарата «Лидокаин» после сообщений, что у двоих пациентов от инъекции наступила аллергическая реакция, приведшая к смерти.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, после инъекций препарата из серии 020117 производства ООО «Озон» от анафилактического шока умерли 41-летний и 9-месячный пациенты в Крыму и Самарской области. Других сообщений о негативной реакции на препарат не поступало.

    Препарат из этой серии направлен на экспертизу, а его реализация на территории РФ в настоящее время не производится.

    В Росздравндзоре добавили, что анафилактический шок — возможная реакция на лидокаин, и это указано в инструкции. Лидокаин применяют для местной анестезии и снижения аритмии.

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