В РФ остановили продажу партии лидокаина после смерти двух пациентов

Росздравнадзор приостановил продажу серии препарата «Лидокаин», после инъекций которого умерли два человека.
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Росздравнадзор приостановил реализацию серии препарата «Лидокаин» после сообщений, что у двоих пациентов от инъекции наступила аллергическая реакция, приведшая к смерти.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, после инъекций препарата из серии 020117 производства ООО «Озон» от анафилактического шока умерли 41-летний и 9-месячный пациенты в Крыму и Самарской области. Других сообщений о негативной реакции на препарат не поступало.
Препарат из этой серии направлен на экспертизу, а его реализация на территории РФ в настоящее время не производится.
В Росздравндзоре добавили, что анафилактический шок — возможная реакция на лидокаин, и это указано в инструкции. Лидокаин применяют для местной анестезии и снижения аритмии.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, после инъекций препарата из серии 020117 производства ООО «Озон» от анафилактического шока умерли 41-летний и 9-месячный пациенты в Крыму и Самарской области. Других сообщений о негативной реакции на препарат не поступало.
Препарат из этой серии направлен на экспертизу, а его реализация на территории РФ в настоящее время не производится.
В Росздравндзоре добавили, что анафилактический шок — возможная реакция на лидокаин, и это указано в инструкции. Лидокаин применяют для местной анестезии и снижения аритмии.
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