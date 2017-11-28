Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    В МИД РФ ответили на заявления НАТО о беспокойстве из-за поставок С-400 в Турцию

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    В МИД РФ ответили на заявления НАТО о беспокойстве из-за поставок С-400 в Турцию

    В МИД РФ ответили на заявления НАТО о беспокойстве <nobr>из-за</nobr> поставок <nobr>С-400</nobr> в Турцию

    Договор о поставках Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 касается только Москвы и Анкары, заявили в МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва готова к переговорам по поставкам вооружений с любой страной, передает РИА Новости.

    Кирилл Логвинов, руководитель отдела НАТО департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ: «Это касается нас и Турции. Если наших турецких коллег интересуют эти виды вооружений, если они готовы к переговорам, их интересуют поставки, мы здесь открыты для любой страны вне зависимости от членства в том или ином военно-политическом блоке».

    Так дипломат ответил на заявления НАТО об обеспокоенности в связи с договором о поставках С-400 в Турции.

    смотретьЭрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Эрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Напомним, в конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара подписали документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку комплексов вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс.

    При этом в США и НАТО называли «проблемой» покупку Турцией российских С-400 и отмечали, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой. В ответ Эрдоган заявил, что Анкара будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечения своей безопасности.

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