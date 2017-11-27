«Он снова собрал аншлаг»: Хворостовского проводили в последний путь аплодисментами

В Москве простились с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Два с половиной года всемирно известный баритон боролся с болезнью и одновременно помогал сражаться за жизнь другим, собирая деньги на лечение тяжелобольных детей. Гражданская панихида состоялась в Концертном зале имени Чайковского.
«Он снова собрал аншлаг», — говорили поклонники певца в очереди на панихиду. Проводить Хворостовского в последний путь пришли тысячи людей.
Прощались с великим певцом в зале, где он выступал много раз на протяжении 27 лет. Собралась семья Дмитрия Хворостовского — родители, дети и любимая жена Флоранс. Соболезнования близким передают со всего мира.
Валерий Меладзе, певец: «Он останется в памяти на многие-многие годы и поколения, потому что такие яркие люди рождаются нечасто».
Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ: «Это был выдающийся певец с уникальным богом данным ему голосом. Это было явление в культуре».
Семья попросила поклонников не приносить цветы, а переводить деньги в фонд, который занимается исследованием рака. Певец сам, уже будучи смертельно больным, давал благотворительные концерты, деньги от которых перечислял на лечение онкобольных детей. Диагноз ему поставили в 2015 году. Врачи давали не больше 18 месяцев. Он смог не просто продержаться, а петь еще два с половиной года. Летом, несмотря на все предостережения медиков, выступил в родном Красноярске. Сказал землякам, что не мог не приехать. Зал слушал стоя, все понимали, что это концерт-прощание.
Павел Астахов: «Изнемогающий от боли приехал в Красноярск и дал тот знаменитый концерт. Пел, улыбался, а по щекам текли слезы».
После кремации прах Дмитрия Хворостовского, по завещанию, разделят на две урны. Одну захоронят в Красноярске, а другую — в Москве на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могилы Фёдора Шаляпина.
Прощались с великим певцом в зале, где он выступал много раз на протяжении 27 лет. Собралась семья Дмитрия Хворостовского — родители, дети и любимая жена Флоранс. Соболезнования близким передают со всего мира.
Валерий Меладзе, певец: «Он останется в памяти на многие-многие годы и поколения, потому что такие яркие люди рождаются нечасто».
Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ: «Это был выдающийся певец с уникальным богом данным ему голосом. Это было явление в культуре».
Семья попросила поклонников не приносить цветы, а переводить деньги в фонд, который занимается исследованием рака. Певец сам, уже будучи смертельно больным, давал благотворительные концерты, деньги от которых перечислял на лечение онкобольных детей. Диагноз ему поставили в 2015 году. Врачи давали не больше 18 месяцев. Он смог не просто продержаться, а петь еще два с половиной года. Летом, несмотря на все предостережения медиков, выступил в родном Красноярске. Сказал землякам, что не мог не приехать. Зал слушал стоя, все понимали, что это концерт-прощание.
Павел Астахов: «Изнемогающий от боли приехал в Красноярск и дал тот знаменитый концерт. Пел, улыбался, а по щекам текли слезы».
После кремации прах Дмитрия Хворостовского, по завещанию, разделят на две урны. Одну захоронят в Красноярске, а другую — в Москве на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могилы Фёдора Шаляпина.
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