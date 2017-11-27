МИД РФ упрекнул США в провокационном поведении у границ КНДР

Москва негативно относится к военным маневрам США рядом с границами Северной Кореи, заявил в Сеуле заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на полях Азиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».
Дипломат рассказал, что Москва представила план по решению корейского кризиса. Один из важных пунктов в дорожной карте — прямой диалог между всеми сторонами конфликта. По словам Моргулова, Москва активно работает с Пхеньяном над тем, чтобы мораторий КНДР на пуски ракет длился как можно дольше. Однако Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию, устраивая учения с Южной Кореей.
Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел России: «Если демонстрируемая Пхеньяном в последние два месяца сдержанность сохранится — а Пхеньян не проводит с 15 сентября ни пусков, ни испытаний — можно начать прямые переговоры».
По словам Моргулова, в Москве рассматривают все сценарии развития событий, в том числе и апокалиптический. Но Россия надеется, что у зарубежных партнеров хватит здравого смысла не допустить катастрофы.
Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел России: «Если демонстрируемая Пхеньяном в последние два месяца сдержанность сохранится — а Пхеньян не проводит с 15 сентября ни пусков, ни испытаний — можно начать прямые переговоры».
По словам Моргулова, в Москве рассматривают все сценарии развития событий, в том числе и апокалиптический. Но Россия надеется, что у зарубежных партнеров хватит здравого смысла не допустить катастрофы.
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