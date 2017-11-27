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    В МИД РФ допустили апокалиптический сценарий на Корейском полуострове

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    В МИД РФ допустили апокалиптический сценарий на Корейском полуострове

    В МИД РФ допустили апокалиптический сценарий на Корейском полуострове

    Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов признал, что апокалиптический сценарий развития событий на Корейском полуострове продолжает существовать. И угрозы со стороны американской администрации не смогут положить конец конфронтации.

    На открытии 8-й Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сеуле Моргулов заявил, что Россия призывает к возобновлению переговоров между Южной Кореей и КНДР, передает РИА Новости.

    Игорь Моргулов, замглавы МИД РФ: «К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался».

    Она добавил, что ядерные испытания КНДР и военные учения США и их партнеров носят обоюдный негативный характер. И заявления Дональда Трампа по этому поводу не способствуют деэскалации в регионе.

    Игорь Моргулов: «Неужели кто-то может питать иллюзии, что угрозы президента США Дональда Трампа об ударе „огнем и яростью“ способны разрубить узел, который уже много десятилетий завязан на Корейском полуострове? Я считаю, что было бы наивно надеться, что любая из сторон уступит под давлением».

    Ранее сообщалось, что американская администрация решила вновь включить КНДР в список стран — спонсоров терроризма. Кроме того, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не отказались от идеи убедить Китай полностью перекрыть поставки сырой нефти в Северную Корею.

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