США продолжают убеждать Китай прекратить поставки нефти в КНДР

Соединенные Штаты до сих пор не отказались от идеи убедить Китай полностью перекрыть поставки сырой нефти в КНДР.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон на брифинге для журналистов в Белом доме заявил, что переговоры по этому поводу продолжаются. И США не намерены сдаваться.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы хотим быть уверенными в том, что Пекин полностью привержен выполнению всех санкций ООН, введенных против КНДР. Мы сказали им: вы контролируете трубопровод, по которому поступает нефть на перерабатывающий завод в КНДР. И вы можете его перекрыть, если захотите усилить давление. Поступают ли они таким образом или нет, мы не знаем. Нам очень трудно определить, предпринимают ли они какие-то действия, чтобы перекрыть поставки нефти».
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп на заседании своего кабинета объявил, что американская администрация решила вновь включить КНДР в список стран — спонсоров терроризма, составленный Госдепартаментом.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы хотим быть уверенными в том, что Пекин полностью привержен выполнению всех санкций ООН, введенных против КНДР. Мы сказали им: вы контролируете трубопровод, по которому поступает нефть на перерабатывающий завод в КНДР. И вы можете его перекрыть, если захотите усилить давление. Поступают ли они таким образом или нет, мы не знаем. Нам очень трудно определить, предпринимают ли они какие-то действия, чтобы перекрыть поставки нефти».
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп на заседании своего кабинета объявил, что американская администрация решила вновь включить КНДР в список стран — спонсоров терроризма, составленный Госдепартаментом.
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