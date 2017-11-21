Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    •  

    США продолжают убеждать Китай прекратить поставки нефти в КНДР

    комментировать

    США продолжают убеждать Китай прекратить поставки нефти в КНДР

    США продолжают убеждать Китай прекратить поставки нефти в КНДР

    Соединенные Штаты до сих пор не отказались от идеи убедить Китай полностью перекрыть поставки сырой нефти в КНДР.

    Госсекретарь Рекс Тиллерсон на брифинге для журналистов в Белом доме заявил, что переговоры по этому поводу продолжаются. И США не намерены сдаваться.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы хотим быть уверенными в том, что Пекин полностью привержен выполнению всех санкций ООН, введенных против КНДР. Мы сказали им: вы контролируете трубопровод, по которому поступает нефть на перерабатывающий завод в КНДР. И вы можете его перекрыть, если захотите усилить давление. Поступают ли они таким образом или нет, мы не знаем. Нам очень трудно определить, предпринимают ли они какие-то действия, чтобы перекрыть поставки нефти».

    Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп на заседании своего кабинета объявил, что американская администрация решила вновь включить КНДР в список стран — спонсоров терроризма, составленный Госдепартаментом.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru