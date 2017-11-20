Президент США Дональд Трамп объявил о новых ограничительных мерах в отношении Пхеньяна.
Американская администрация решила вновь включить КНДР в список стран — спонсоров терроризма, составленный Госдепартаментом. Об этом на заседании своего кабинета сегодня объявил Дональд Трамп, передает ТАСС.
Дональд Трамп: «С сегодняшнего дня США квалифицируют Северную Корею как страну — спонсора терроризма. Это нужно было сделать давно».
Кроме того, Вашингтон планирует вновь ужесточить односторонние санкции против Пхеньяна.
Дональд Трамп: «Завтра министерство финансов объявит о дополнительных и чрезвычайно крупных санкциях в отношении Северной Кореи».
Отметим, что Северная Корея была включена в список стран — спонсоров терроризма в 1987 году после того, как в небе взорвался южнокорейский лайнер, летевший из Абу-Даби в Бангкок. По результатам расследования, была озвучена версия, что за терактом стояли агенты спецслужб КНДР. В октябре 2008-го администрация Джорджа Буша — младшего исключила КНДР из указанного списка, таким образом поощрив участие Пхеньяна в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.
Дональд Трамп: «С сегодняшнего дня США квалифицируют Северную Корею как страну — спонсора терроризма. Это нужно было сделать давно».
Кроме того, Вашингтон планирует вновь ужесточить односторонние санкции против Пхеньяна.
Дональд Трамп: «Завтра министерство финансов объявит о дополнительных и чрезвычайно крупных санкциях в отношении Северной Кореи».
Отметим, что Северная Корея была включена в список стран — спонсоров терроризма в 1987 году после того, как в небе взорвался южнокорейский лайнер, летевший из Абу-Даби в Бангкок. По результатам расследования, была озвучена версия, что за терактом стояли агенты спецслужб КНДР. В октябре 2008-го администрация Джорджа Буша — младшего исключила КНДР из указанного списка, таким образом поощрив участие Пхеньяна в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.
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