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Деловое утро НТВ
    Торговые сделки и сдерживание КНДР: Трамп назвал цели поездки в Азию. США, Северная Корея, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТорговые сделки и сдерживание КНДР: Трамп назвал цели поездки в Азию

    Торговые сделки и сдерживание КНДР: Трамп назвал цели поездки в Азию

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    Торговые сделки и сдерживание КНДР: Трамп назвал цели поездки в Азию

    Торговые сделки и сдерживание КНДР: Трамп назвал цели поездки в Азию

    Торговые сделки и сдерживание КНДР: Трамп назвал цели поездки в Азию

      Президент США Дональд Трамп подвел итоги своего большого азиатского турне. На пресс-конференции в Белом доме он назвал свою поездку очень успешной.

      Одной из главных тем, обозначенных Трампом в ходе турне, было сдерживание Северной Кореи. По словам американского лидера, Вашингтон по-прежнему рассматривают все варианты противодействия угрозе со стороны Пхеньяна.

      Дональд Трамп, президент США: «Одной из ключевых целей моей поездки в страны Азии было объединение мира против ядерной угрозы, созданной северокорейским режимом. Эта угроза неуклонно возрастала на протяжении многих администраций американских президентов и теперь требует принятия неотложных действий. Мы дали понять, что время уходит и что для решения этой проблемы мы по-прежнему рассматриваем все варианты».

      На пресс-конференции Трамп также добавил, что еще одной целью его поездки в Азию было заключение «честных торговых сделок», и привел в качестве примера договоренность об инвестициях Японии на 8 миллиардов долларов.

      Говоря об этом, американский лидер остановился и начал искать на трибуне стакан с водой. Журналисты помогли главе Белого дома найти бутылку, которую персонал поставил на небольшой столик рядом с ним. Глава государства выступал около 20 минут. За это время он дважды прерывался, чтобы попить воды.

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