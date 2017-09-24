«Только лаской и убеждением»: Лавров рассказал НТВ, как разрешить северокорейский кризис

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Ираде Зейналовой предупредил об ужасающих последствиях военного решения северокорейской проблемы.
Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что США не нанесут удар по КНДР, так как в Вашингтоне точно знают, что у Пхеньяна есть ядерное оружие. Поэтому в случае атаки ситуация может «сорваться в очень непредсказуемое пике».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я сейчас не защищаю Северную Корею, я просто говорю о том, что с таким вот анализом согласны практически все. И если этот анализ не будет осмыслен в Соединенных Штатах, я надеюсь, к нему уже обратились аналитики и те, кто будет советовать в отношении принятия тех или иных решений, то мы, конечно, можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать тысячи, десятки тысяч, если не сотни, ни в чем не повинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее, конечно же, в Японии, да и там Россия с Китаем совсем рядом. Правда, у нас там нет такого скопления населения, но жизнь каждого человека дорога».
По мнению главы внешнеполитического ведомства, разрешить кризис вокруг КНДР и остановить поток угроз и обвинений можно «только лаской, внушением, убеждением».
Подробности — в интервью Сергея Лаврова программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я сейчас не защищаю Северную Корею, я просто говорю о том, что с таким вот анализом согласны практически все. И если этот анализ не будет осмыслен в Соединенных Штатах, я надеюсь, к нему уже обратились аналитики и те, кто будет советовать в отношении принятия тех или иных решений, то мы, конечно, можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать тысячи, десятки тысяч, если не сотни, ни в чем не повинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее, конечно же, в Японии, да и там Россия с Китаем совсем рядом. Правда, у нас там нет такого скопления населения, но жизнь каждого человека дорога».
По мнению главы внешнеполитического ведомства, разрешить кризис вокруг КНДР и остановить поток угроз и обвинений можно «только лаской, внушением, убеждением».
Подробности — в интервью Сергея Лаврова программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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