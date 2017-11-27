Стрельба произошла в торговом центре в США

Стрельба произошла в торговом центре в Мидлтауне, штат
Нью-Йорк. По предварительной информации, ранены два человека.
По данным телеканала WCVB, посетителей магазина эвакуировали. По словам очевидцев, нападавший успел ранить двоих.
Задержать подозреваемого пока не удалось, его разыскивает полиция. По информации местных СМИ, власти не верят, что в торговом центре действовал очередной стрелок.
Сообщения о стрельбе в США давно уже не редкость. В начале ноября бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви в Сазерленд-Спрингс, штат Техас. Ранения получили более 20 человек. В середине месяца стрельба произошла на территории школы в округе Техама, штат Калифорния. Жертвами стрелка стали пять человек, еще семеро пострадали.
Задержать подозреваемого пока не удалось, его разыскивает полиция. По информации местных СМИ, власти не верят, что в торговом центре действовал очередной стрелок.
Сообщения о стрельбе в США давно уже не редкость. В начале ноября бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви в Сазерленд-Спрингс, штат Техас. Ранения получили более 20 человек. В середине месяца стрельба произошла на территории школы в округе Техама, штат Калифорния. Жертвами стрелка стали пять человек, еще семеро пострадали.
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