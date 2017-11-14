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    Число жертв стрельбы рядом со школой в Калифорнии возросло до пяти

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    Число жертв стрельбы рядом со школой в Калифорнии возросло до пяти

    Число жертв стрельбы рядом со школой в Калифорнии возросло до пяти

    Жертвами стрельбы на территории школы в округе Техама, штат Калифорния, стали пять человек, еще семеро пострадали.

    Как сообщил помощник шерифа округа Техама Фила Джонсона, стрелявший вел беспорядочный огонь. На месте преступления нашли полуавтоматическую винтовку и два пистолета, передает AP.

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    В Калифорнии неизвестный расстрелял детей в школе: есть жертвы
    Ранее американские СМИ сообщали, что стрельба началась в частном доме, а затем продолжилась на территории учебного заведения. Очевидцы сообщают, что было сделано около сотни выстрелов.

    На месте продолжают работать полицейские. Детали произошедшего выясняются.

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