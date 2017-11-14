Число жертв стрельбы рядом со школой в Калифорнии возросло до пяти

Жертвами стрельбы на территории школы в округе Техама, штат Калифорния, стали пять человек, еще семеро пострадали.
Как сообщил помощник шерифа округа Техама Фила Джонсона, стрелявший вел беспорядочный огонь. На месте преступления нашли полуавтоматическую винтовку и два пистолета, передает AP.
Ранее американские СМИ сообщали, что стрельба началась в частном доме, а затем продолжилась на территории учебного заведения. Очевидцы сообщают, что было сделано около сотни выстрелов.
На месте продолжают работать полицейские. Детали произошедшего выясняются.
Ранее американские СМИ сообщали, что стрельба началась в частном доме, а затем продолжилась на территории учебного заведения. Очевидцы сообщают, что было сделано около сотни выстрелов.
На месте продолжают работать полицейские. Детали произошедшего выясняются.
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