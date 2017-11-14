В Калифорнии неизвестный расстрелял детей в школе: есть жертвы

Неизвестный устроил стрельбу в школе, расположенной в сельской местности штата Калифорния, есть погибшие.
Как сообщает AP, стрельба произошла на севере штата. Неизвестный открыл стрельбу в одной из школ. Сообщается как минимум о троих погибших. Открывший стрельбу убит полицейскими.
По данным американского телевидения, стрельба началась в частном доме, а затем продолжилась на территории учебного заведения. Очевидцы сообщают, что было около сотни выстрелов.
Также сообщается, что помимо погибших есть раненые, среди которых шестилетний мальчик.
На месте работают полицейские. Детали произошедшего выясняются.
По данным американского телевидения, стрельба началась в частном доме, а затем продолжилась на территории учебного заведения. Очевидцы сообщают, что было около сотни выстрелов.
Также сообщается, что помимо погибших есть раненые, среди которых шестилетний мальчик.
На месте работают полицейские. Детали произошедшего выясняются.
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