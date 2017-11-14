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Паутина-10
    В Калифорнии неизвестный расстрелял детей в школе: есть жертвы. США, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калифорнии неизвестный расстрелял детей в школе: есть жертвы

    В Калифорнии неизвестный расстрелял детей в школе: есть жертвы

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    • Фото: @SaraStinsonNews / twitter.com
    В Калифорнии неизвестный расстрелял детей в школе: есть жертвы

    В Калифорнии неизвестный расстрелял детей в школе: есть жертвы

    В Калифорнии неизвестный расстрелял детей в школе: есть жертвы
    • Фото: @SaraStinsonNews / twitter.com

      • Неизвестный устроил стрельбу в школе, расположенной в сельской местности штата Калифорния, есть погибшие.

      Как сообщает AP, стрельба произошла на севере штата. Неизвестный открыл стрельбу в одной из школ. Сообщается как минимум о троих погибших. Открывший стрельбу убит полицейскими.

      По данным американского телевидения, стрельба началась в частном доме, а затем продолжилась на территории учебного заведения. Очевидцы сообщают, что было около сотни выстрелов.

      Также сообщается, что помимо погибших есть раненые, среди которых шестилетний мальчик.

      На месте работают полицейские. Детали произошедшего выясняются.

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