Трамп и CNN устроили перепалку в Twitter

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2017

Трамп в своем Twitter заявил, что телеканал Fox News намного важнее в США, чем CNN, но при этом за пределами Штатов CNN International «остается важным источником (лживых) новостей», создавая неправильный образ страны в мире.: «Они представляют нашу нацию миру очень в плохом свете. Внешний мир не получает правды от них».В CNN на это ответили, что представлять страну на мировой арене — обязанность главы государства, а дело телекомпании — сообщать новости.: «Представлять США в мире — это обязанность не CNN, а ваша. Наше дело — сообщать новости».Публичный конфликт Трампа с CNN и рядом других американских СМИ длится с предвыборной кампании. Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию, а «уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля». В марте президент назвал газету The New York Times, CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.