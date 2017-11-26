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    Трамп и CNN устроили перепалку в Twitter

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    Трамп и CNN устроили перепалку в Twitter

    Трамп и CNN устроили перепалку в Twitter

    Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал CNN за ее стиль работы. Ответ телекомпании не заставил себя долго ждать.

    Трамп в своем Twitter заявил, что телеканал Fox News намного важнее в США, чем CNN, но при этом за пределами Штатов CNN International «остается важным источником (лживых) новостей», создавая неправильный образ страны в мире.

    Дональд Трамп: «Они представляют нашу нацию миру очень в плохом свете. Внешний мир не получает правды от них».



    В CNN на это ответили, что представлять страну на мировой арене — обязанность главы государства, а дело телекомпании — сообщать новости.

    CNN: «Представлять США в мире — это обязанность не CNN, а ваша. Наше дело — сообщать новости».

    Публичный конфликт Трампа с CNN и рядом других американских СМИ длится с предвыборной кампании. Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию, а «уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля». В марте президент назвал газету The New York Times, CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

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