Трамп заявил, что он умнее, чем представляет его пресса

Президент США напомнил, что получил высшее образование в престижном университете, и заявил, что СМИ напрасно изображают его некультурным.
Президент США Дональд Трамп назвал себя умным человеком и заявил, что пресса совершенно напрасно изображает его некультурным. Об этом он сказал в среду на встрече с журналистами, передает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, что пресса представляет меня более некультурным, чем я есть. Люди не очень понимают вот что: я учился в университете „Лиги плюща“. Я был хорошим студентом. Я хорошо учился. Я очень умный человек».
Трамп время от времени обвиняет ведущие американские СМИ в том, что они пишут о нем неправду. Телеканал CNN он называет исключительно «лживыми новостями». Ранее американский лидер в интервью ответил на слухи о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает его идиотом.
Президент США не раз заявлял, что предвзятое отношение к нему прессы связано с тем, что большинство американских СМИ во время президентских выборов не сомневались в победе Хиллари Клинтон.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, что пресса представляет меня более некультурным, чем я есть. Люди не очень понимают вот что: я учился в университете „Лиги плюща“. Я был хорошим студентом. Я хорошо учился. Я очень умный человек».
Трамп время от времени обвиняет ведущие американские СМИ в том, что они пишут о нем неправду. Телеканал CNN он называет исключительно «лживыми новостями». Ранее американский лидер в интервью ответил на слухи о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает его идиотом.
Президент США не раз заявлял, что предвзятое отношение к нему прессы связано с тем, что большинство американских СМИ во время президентских выборов не сомневались в победе Хиллари Клинтон.
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