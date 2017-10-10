Трамп предложил госсекретарю США помериться IQ

В СМИ активно обсуждают словесную перепалку между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
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Глава Госдепартамента, по слухам, назвал Трампа идиотом. Тот в ответ предложил своему подчиненному сравнить результаты теста на IQ, сообщает сайт Вести.Ru.
Дональд Трамп, президент США: «Но если он действительно так сказал, то полагаю, нам нужно будет сравнить наш уровень IQ. И я могу вам сказать, кто выиграет».
Дональд Трамп, президент США: «Но если он действительно так сказал, то полагаю, нам нужно будет сравнить наш уровень IQ. И я могу вам сказать, кто выиграет».
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