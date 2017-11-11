Смотр
ТВ-Эфир
Смотр

    СМИ: зять Трампа хотел устроить «чистку» на CNN за неверное освещение выборов

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas
    СМИ: зять Трампа хотел устроить «чистку» на CNN за неверное освещение выборов

    СМИ: зять Трампа хотел устроить «чистку» на CNN за неверное освещение выборов

    СМИ: зять Трампа хотел устроить «чистку» на CNN за неверное освещение выборов
  • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas

    • Американские СМИ утверждают, что зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер призывал руководство корпорации Time Warner уволить 20% сотрудников телеканала CNN за освещение исхода президентских выборов.

    Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Кушнер во время встречи с высшим должностным лицом корпорации Time Warner Гари Гинсбергом выразил глубокую озабоченность тем, как телеканал CNN освещал предвыборную гонку 2016 года.

    Также сообщается, что Кушнер призвал уволить 20% сотрудников телеканала.

    В Белом доме заявили, что слова Кушнера были шуткой, и что зять Трампа «даже не предполагал, что его слова могли быть восприняты всерьез».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru