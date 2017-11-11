СМИ: зять Трампа хотел устроить «чистку» на CNN за неверное освещение выборов

Американские СМИ утверждают, что зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер призывал руководство корпорации Time Warner уволить 20% сотрудников телеканала CNN за освещение исхода президентских выборов.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Кушнер во время встречи с высшим должностным лицом корпорации Time Warner Гари Гинсбергом выразил глубокую озабоченность тем, как телеканал CNN освещал предвыборную гонку 2016 года.
Также сообщается, что Кушнер призвал уволить 20% сотрудников телеканала.
В Белом доме заявили, что слова Кушнера были шуткой, и что зять Трампа «даже не предполагал, что его слова могли быть восприняты всерьез».
Также сообщается, что Кушнер призвал уволить 20% сотрудников телеканала.
В Белом доме заявили, что слова Кушнера были шуткой, и что зять Трампа «даже не предполагал, что его слова могли быть восприняты всерьез».
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