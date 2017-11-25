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    Минобороны РФ сообщило о террористах в южной зоне деэскалации в Сирии

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    Минобороны РФ сообщило о террористах в южной зоне деэскалации в Сирии

    Минобороны РФ сообщило о террористах в южной зоне деэскалации в Сирии

    Военные зафиксировали террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    Сергей Кураленко, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «В результате мониторинга зоны деэскалации „Южная“ установлено, что в районе населснного пункта Бейджин действует террористическая группировка „Джебхат ан-Нусра“, отряды которой периодически проводят наступательные действия в отношении правительственных сил».

    Кураленко отметил, что нахождение в зоне деэскалации боевиков создает напряженную обстановку в регионе. Тем не менее оппозиция не предпринимает никаких действий по борьбе с террористами.

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