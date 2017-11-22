Путин предложил Турции и Ирану разработать программу возрождения Сирии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии.
Президент РФ Владимир Путин проводит в Сочи встречу с главами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Российский лидер предложил коллегам разработать комплексную программу возрождения Сирии.
Путин отметил, что совместные решения уже привели к значительным результатам: в частности, после создания зон деэскалации сотни тысяч беженцев начали возвращаться к своим очагам. И предложил подумать о дальнейших шагах.
Владимир Путин, президент РФ: «Учитывая колоссальный масштаб разрушений, можно было бы вместе подумать о разработке комплексной программы возрождения Сирии».
Российский президент заявил, что эта трехсторонняя встреча призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии. В то же время, по словам Путина, сирийскому народу предстоит самому определить свое будущее и договориться о государственном устройстве.
Накануне Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, приехавшим в Россию с рабочим визитом. На встрече лидеры стран согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам. Путин также представил Асада руководящему составу Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил РФ, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства. В свою очередь глава Сирии поблагодарил российский народ за спасение Сирии.
Путин отметил, что совместные решения уже привели к значительным результатам: в частности, после создания зон деэскалации сотни тысяч беженцев начали возвращаться к своим очагам. И предложил подумать о дальнейших шагах.
Владимир Путин, президент РФ: «Учитывая колоссальный масштаб разрушений, можно было бы вместе подумать о разработке комплексной программы возрождения Сирии».
Российский президент заявил, что эта трехсторонняя встреча призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии. В то же время, по словам Путина, сирийскому народу предстоит самому определить свое будущее и договориться о государственном устройстве.
Накануне Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, приехавшим в Россию с рабочим визитом. На встрече лидеры стран согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам. Путин также представил Асада руководящему составу Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил РФ, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства. В свою очередь глава Сирии поблагодарил российский народ за спасение Сирии.
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