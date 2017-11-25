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    Эрдоган рассчитывает на изменения в Сирии после «критически важных» решений в Сочи

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    Эрдоган рассчитывает на изменения в Сирии после «критически важных» решений в Сочи

    Эрдоган рассчитывает на изменения в Сирии после «критически важных» решений в Сочи

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает увидеть позитивные изменения в Сирии после решений, принятых в Сочи. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на слова Эрдогана.

    Реджеп Эрдоган: «Мы приняли критически важные решения, чтобы положить конец гуманитарной трагедии в Сирии. Надеюсь, что скоро мы более ясно увидим позитивные эффекты от этих решений».

    Турецкий лидер также выразил надежду, что Турция и РФ будут в будущем проводить более регулярные встречи, например, один или два раза в месяц.

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    Как сообщалось, 22 ноября в Сочи прошел первый в истории трехсторонний саммит Россия — Турция — Иран, посвященный решению сирийского кризиса. На этой встрече президент РФ Владимир Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии.

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