Меркель высказалась против новых выборов в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает против проведения повторных выборов в ФРГ.
Как отмечает РИА Новости, ранее Меркель высказалась против формирования правительства меньшинства и называла новые выборы «лучшим выходом» из сложившейся ситуации.
Ангела Меркель: «Я вообще не считаю, что мы можем попросить людей снова проголосовать».
Меркель также отметила, что в настоящий момент необходимо «рассмотреть возможность переговоров с социал-демократами».
В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и «Зелеными» (коалиция «Ямайка»). «Ямайка» в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в «большой коалиции» с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии лидер партии Мартин Шульц заявил о готовности обсудить участие в правительственной коалиции.
Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.
Ангела Меркель: «Я вообще не считаю, что мы можем попросить людей снова проголосовать».
Меркель также отметила, что в настоящий момент необходимо «рассмотреть возможность переговоров с социал-демократами».
В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и «Зелеными» (коалиция «Ямайка»). «Ямайка» в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в «большой коалиции» с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии лидер партии Мартин Шульц заявил о готовности обсудить участие в правительственной коалиции.
Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.
Комментарии