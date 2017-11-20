Меркель выступила за проведение новых выборов в бундестаг

Ангела Меркель считает, что выйти из политического кризиса Германии поможет проведение новых выборов в бундестаг. Канцлер ФРГ рассказала, что с опаской относится к идее формирования правительства меньшинства.
Правительство меньшинства не будет обладать достаточными полномочиями, заявила она в эфире телеканала ZDF.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Я с опаской думаю об этом. Сегодня я не могу сказать, как будут развиваться события, но Германии нужно стабильное правительство, которому бы не приходилось для каждого решения собирать большинство».
Меркель подтвердила, что выход из политического кризиса видит в проведении новых выборов.
Ангела Меркель: «Я думаю, что новые выборы были бы лучшим решением».
При этом она отметила, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер сейчас контролирует ситуацию. И именно он примет окончательное решение.
Согласно данным опроса, большинство граждан ФРГ, обладающих правом голоса, выступает за проведение новых выборов в бундестаг. За этот вариант отдали свои голоса 45% респондентов, сообщает ТАСС. 27% высказались за формирование большой коалиции с участием Свободной демократической партии. И только 24% согласны на формирование правительства меньшинства.
Длившиеся больше месяца консультации о формировании правительства с участием Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), «зеленых» и Свободной демократической партии завершились провалом. Не желая идти на уступки «зеленым», свободные демократы вышли из переговоров.
Одним из вариантов выхода из кризиса является проведение досрочных выборов, которые могут стоить Меркель места канцлера. Штайнмайер сегодня призвал партии переосмыслить свои позиции и вернуться к переговорам.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Я с опаской думаю об этом. Сегодня я не могу сказать, как будут развиваться события, но Германии нужно стабильное правительство, которому бы не приходилось для каждого решения собирать большинство».
Меркель подтвердила, что выход из политического кризиса видит в проведении новых выборов.
Ангела Меркель: «Я думаю, что новые выборы были бы лучшим решением».
При этом она отметила, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер сейчас контролирует ситуацию. И именно он примет окончательное решение.
Согласно данным опроса, большинство граждан ФРГ, обладающих правом голоса, выступает за проведение новых выборов в бундестаг. За этот вариант отдали свои голоса 45% респондентов, сообщает ТАСС. 27% высказались за формирование большой коалиции с участием Свободной демократической партии. И только 24% согласны на формирование правительства меньшинства.
Длившиеся больше месяца консультации о формировании правительства с участием Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), «зеленых» и Свободной демократической партии завершились провалом. Не желая идти на уступки «зеленым», свободные демократы вышли из переговоров.
Одним из вариантов выхода из кризиса является проведение досрочных выборов, которые могут стоить Меркель места канцлера. Штайнмайер сегодня призвал партии переосмыслить свои позиции и вернуться к переговорам.
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