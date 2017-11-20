Президент Германии призвал партии вернуться к переговорам

Германия оказалась в ситуации беспрецедентного политического кризиса. Переговоры о формировании правящей коалиции закончились провалом.
Из-за разногласий по базовым вопросам либералы отказались работать в одном кабинете министров с блоком Ангелы Меркель. Когда у страны появится новое правительство с большинством в парламенте, сказать не берется никто.
Правительства меньшинства в послевоенной истории Германии еще не было. Теоретически выходом из тупика могли бы стать перевыборы в бундестаг, но федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер категорически против. С ним сегодня встречалась Ангела Меркель, завтра он должен встретиться с лидером СДПГ Мартином Шульцем, а также с лидерами свободных демократов и «зеленых».
Штайнмайер призвал партии, претендующие на работу в кабинете министров, вернуться к переговорам.
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ: «Это момент, в который все участники должны сделать паузу и переосмыслить свою позицию. Все избранные в бундестаг политические партии должны действовать на общее благо. Я ожидаю от участников переговоров демонстрации готовности сформировать правительство в обозримом будущем».
Владислав Белов, Центр германских исследований Института Европы РАН: «Пока все под вопросом. Нанесен тяжелый удар по имиджу федерального канцлера, по непотопляемой Ангеле Меркель. Посмотрим, как она этот удар выдержит. Это касается не только ее как лидера ХДС, но и как лидера блока ХДС/ХСС. Есть свои сложности и внутри партии».
Александр Рар, политолог: «Очень трудно себе представить, чтобы Христианско-демократический союз опять выдвинул госпожу Меркель на пост лидера этой партии в борьбе за канцлерство. Также трудно себе представить, что партия социал-демократов то же самое сделает с господином Шульцем. Так что будут другие лидеры, но демократические институты в Германии сработают, все будет по правилам».
Происходящее сейчас в Германии многие рассматривают как еще одно испытание для западных демократических институтов, наряду с Brexit и выбором Трампа президентом США.
Подробности беспрецедентного политического кризиса в ФРГ — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Штайнмайер призвал партии, претендующие на работу в кабинете министров, вернуться к переговорам.
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ: «Это момент, в который все участники должны сделать паузу и переосмыслить свою позицию. Все избранные в бундестаг политические партии должны действовать на общее благо. Я ожидаю от участников переговоров демонстрации готовности сформировать правительство в обозримом будущем».
Владислав Белов, Центр германских исследований Института Европы РАН: «Пока все под вопросом. Нанесен тяжелый удар по имиджу федерального канцлера, по непотопляемой Ангеле Меркель. Посмотрим, как она этот удар выдержит. Это касается не только ее как лидера ХДС, но и как лидера блока ХДС/ХСС. Есть свои сложности и внутри партии».
Александр Рар, политолог: «Очень трудно себе представить, чтобы Христианско-демократический союз опять выдвинул госпожу Меркель на пост лидера этой партии в борьбе за канцлерство. Также трудно себе представить, что партия социал-демократов то же самое сделает с господином Шульцем. Так что будут другие лидеры, но демократические институты в Германии сработают, все будет по правилам».
Происходящее сейчас в Германии многие рассматривают как еще одно испытание для западных демократических институтов, наряду с Brexit и выбором Трампа президентом США.
Подробности беспрецедентного политического кризиса в ФРГ — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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