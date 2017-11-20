Лидер СДПГ отказался вести переговоры с Меркель

Социал-демократическая партия Германии не намерена вести переговоры с христианскими партиями во главе с Ангелой Меркель о создании правящий коалиции.
Лидер СДПГ Мартин Шульц объявил, что его партия не боится перевыборов в парламент, несмотря на сокрушительное поражение в сентябре.
Мартин Шульц, лидер СДПГ: «Мы не боимся перевыборов, мы считаем их правильными, и я убежден, что они будут».
Входить в большую коалицию СДПГ, по словам Шульца, не готова и начинать коалиционные переговоры с консерваторами не намерена.
Длившиеся больше месяца зондирующие консультации о формировании правительства с участием Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), «зеленых» и Свободной демократической партии завершились провалом. Не желая идти на уступки «зеленым», свободные демократы вышли из переговоров.
С учетом отказа СДПГ от коалиции с блоком Меркель, остаются два варианта развития событий — либо так называемое правительство меньшинства, либо досрочные выборы, которые могут стоить Меркель места канцлера.
Пути выхода из беспрецедентного политического кризиса должен выбрать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Сегодня он уже обсудил ситуацию с Меркель, а затем намерен провести переговоры с каждой из партий.
Мартин Шульц, лидер СДПГ: «Мы не боимся перевыборов, мы считаем их правильными, и я убежден, что они будут».
Входить в большую коалицию СДПГ, по словам Шульца, не готова и начинать коалиционные переговоры с консерваторами не намерена.
Длившиеся больше месяца зондирующие консультации о формировании правительства с участием Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), «зеленых» и Свободной демократической партии завершились провалом. Не желая идти на уступки «зеленым», свободные демократы вышли из переговоров.
С учетом отказа СДПГ от коалиции с блоком Меркель, остаются два варианта развития событий — либо так называемое правительство меньшинства, либо досрочные выборы, которые могут стоить Меркель места канцлера.
Пути выхода из беспрецедентного политического кризиса должен выбрать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Сегодня он уже обсудил ситуацию с Меркель, а затем намерен провести переговоры с каждой из партий.
Комментарии