Число жертв теракта на севере Синая превысило 300

Число жертв теракта на севере Синайского полуострова в Египте достигло 305.
По информации государственного информагентства Египта MENA, которое приводит данные генпрокуратуры, среди погибших — 27 детей. Ранения получили 128 человек.
Теракт на севере Синайского полуострова объявлен самым кровавым за всю историю страны. Террористы приехали к мечети, где на пятничную молитву традиционно собралось много верующих, на четырех внедорожниках. Они привели в действие взрывное устройство и открыли по людям беспорядочную стрельбу.
После теракта на Синае началась масштабная антитеррористическая операция под кодовым названием «Месть за мученников». Силы безопасности блокировали основные автотрассы, на всех КПП полуострова усилены проверки, тщательно досматривается любой транспорт. Уже через несколько часов силовики доложили о ликвидации нескольких баз террористов с оружием и боеприпасами.
Слова сочувствия и поддержки приходят в Египет со всего мира приходят. Телеграмму соболезнования египетскому народу направил Владимир Путин. Ростуризм рекомендовал россиянам учитывать риски при самостоятельных поездках на Синайский полуостров. Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета с российскими туристами, когда погибли 224 человека. Запрет на продажу туров в Египет действует до сих пор, однако некоторые едут туда через территорию третьих стран.
Теракт на севере Синайского полуострова объявлен самым кровавым за всю историю страны. Террористы приехали к мечети, где на пятничную молитву традиционно собралось много верующих, на четырех внедорожниках. Они привели в действие взрывное устройство и открыли по людям беспорядочную стрельбу.
После теракта на Синае началась масштабная антитеррористическая операция под кодовым названием «Месть за мученников». Силы безопасности блокировали основные автотрассы, на всех КПП полуострова усилены проверки, тщательно досматривается любой транспорт. Уже через несколько часов силовики доложили о ликвидации нескольких баз террористов с оружием и боеприпасами.
Слова сочувствия и поддержки приходят в Египет со всего мира приходят. Телеграмму соболезнования египетскому народу направил Владимир Путин. Ростуризм рекомендовал россиянам учитывать риски при самостоятельных поездках на Синайский полуостров. Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета с российскими туристами, когда погибли 224 человека. Запрет на продажу туров в Египет действует до сих пор, однако некоторые едут туда через территорию третьих стран.
Комментарии