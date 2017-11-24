Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Путин: теракт в египетской мечети поражает жестокостью и цинизмом

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    • Фото: @STcom / twitter.com
    Путин: теракт в египетской мечети поражает жестокостью и цинизмом

    Путин: теракт в египетской мечети поражает жестокостью и цинизмом

    Путин: теракт в египетской мечети поражает жестокостью и цинизмом
  • Фото: @STcom / twitter.com

    • Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта в связи с гибелью людей при террористической атаке на мечеть на севере Синая.

    Российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Владимир Путин: «Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали».

    Президент России также заявил о готовности к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Египтом в борьбе с силами международного терроризма.

    Террористическая атака на суфийскую мечеть в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова была совершена во время пятничной молитвы. По некоторым данным, в момент атаки в мечети находилось около 500 прихожан, среди них много детей. По последним данным, в результате теракта погибли 184 человека, еще 120 получили ранения.

    Сейчас во всех больницах провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Под усиленную охрану взяты все государственные и общественно значимые учреждения, в том числе мечети и церкви. Армия и полиция прочесывают местность в поисках причастных к атаке. Теракт расследует специальная комиссия Министерства внутренних дел Египта.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам террористов. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.

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