Число жертв теракта в мечети на севере Синая выросло до 184 человек

При атаке боевиков на прихожан мечети на севере Синайского полуострова погибли 184 человека.
Еще 120 человек пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.
Сейчас во всех больницах провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Под усиленную охрану взяты все государственные и общественно значимые учреждения, в том числе мечети и церкви. Армия и полиция прочесывают местность в поисках причастных к атаке. Теракт расследует специальная комиссия Министерства внутренних дел Египта.
Террористическая атака на суфийскую мечеть в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова была совершена во время пятничной молитвы. Террористы окружили мечеть на четырех внедорожниках, взорвали бомбу среди прихожан, а затем открыли по людям беспорядочный огонь. По некоторым данным, в момент взрыва в мечети могло быть до 500 человек, среди них много детей. Есть информация, что террористы также обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.
Отмечается также, что ранее исламские экстремисты, как правило, совершали нападения на военных и полицейских, а также египетских христиан, но не на суфистов.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам террористов.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.
Сейчас во всех больницах провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Под усиленную охрану взяты все государственные и общественно значимые учреждения, в том числе мечети и церкви. Армия и полиция прочесывают местность в поисках причастных к атаке. Теракт расследует специальная комиссия Министерства внутренних дел Египта.
Террористическая атака на суфийскую мечеть в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова была совершена во время пятничной молитвы. Террористы окружили мечеть на четырех внедорожниках, взорвали бомбу среди прихожан, а затем открыли по людям беспорядочный огонь. По некоторым данным, в момент взрыва в мечети могло быть до 500 человек, среди них много детей. Есть информация, что террористы также обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.
Отмечается также, что ранее исламские экстремисты, как правило, совершали нападения на военных и полицейских, а также египетских христиан, но не на суфистов.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам террористов.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.
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