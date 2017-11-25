«Месть за мучеников»: в Египте началась масштабная антитеррористическая операция

В Египте объявлен трехдневный общенациональный траур. Жертвами теракта в мечети
Эр-Рауда стали 235 человек. Около 130 ранены. Среди пострадавших и погибших много детей.
Теракт называют самым кровавым за всю историю страны. На севере Синая началась масштабная антитеррористическая операция под кодовым названием «Месть за мучеников». Силы безопасности блокировали основные автотрассы, на всех КПП полуострова усилены проверки, тщательно досматривается любой транспорт. Уже через несколько часов после атаки силовики доложили о ликвидации нескольких баз террористов с оружием и боеприпасами.
Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта: «Египет противостоит терроризму в своем регионе и от имени всего мира. Вот почему все это происходит на данный момент. Это попытка остановить наши усилия по борьбе с терроризмом, попытка уничтожить нашу волю, которая направлена на прекращение преступной схемы, уничтожающей все, что осталось от нашего региона. Военные и полицейские вернут абсолютную безопасность и стабильность в ближайшее время. Это будет наш ответ».
Со всего мира приходят слова сочувствия и поддержки. Телеграмму соболезнования египетскому народу направил Владимир Путин. Теракт осудили в Вашингтоне, Совбезе ООН и Брюсселе. Папа римский Франциск направил в адрес президента Египта письмо, где осудил атаку против невинных людей. Израиль в знак солидарности окрасил в цвета египетского флага правительственные здания, во Франции — погасили огни на Эйфелевой башне.
Трагедия произошла на севере Синайского полуострова. К мечети, где на пятничную молитву традиционно собралось особенно много верующих, на четырех внедорожниках подъехали террористы. Они привели в действие взрывное устройство и открыли по людям беспорядочный огонь.
Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта: «Египет противостоит терроризму в своем регионе и от имени всего мира. Вот почему все это происходит на данный момент. Это попытка остановить наши усилия по борьбе с терроризмом, попытка уничтожить нашу волю, которая направлена на прекращение преступной схемы, уничтожающей все, что осталось от нашего региона. Военные и полицейские вернут абсолютную безопасность и стабильность в ближайшее время. Это будет наш ответ».
Со всего мира приходят слова сочувствия и поддержки. Телеграмму соболезнования египетскому народу направил Владимир Путин. Теракт осудили в Вашингтоне, Совбезе ООН и Брюсселе. Папа римский Франциск направил в адрес президента Египта письмо, где осудил атаку против невинных людей. Израиль в знак солидарности окрасил в цвета египетского флага правительственные здания, во Франции — погасили огни на Эйфелевой башне.
Трагедия произошла на севере Синайского полуострова. К мечети, где на пятничную молитву традиционно собралось особенно много верующих, на четырех внедорожниках подъехали террористы. Они привели в действие взрывное устройство и открыли по людям беспорядочный огонь.
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