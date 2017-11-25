Актер Пашинин сбежал с передовой в Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева, покинул передовую для участия в съемках нового фильма. Об этом сообщил националист Дмитро Корчинский, опубликовавший на своей странице в Facebook видеозапись с актером.
По словам Пашинина, новый фильм будет «вкусным и правдивым», а его сценарий актер назвал «смачным». Однако деталей о картине он раскрывать не стал.
Анатолий Пашинин: «Это то, что долго-долго пытался сам сформулировать. Вроде бы в голове у себя, и вдруг бац — читаешь (сценарий) и понимаешь: это же мои слова».
Актер добавил, что за время участия в съемках его товарищи в районе боевых действий «опять сделают кучу подвигов», их «представят к орденам», а он сам останется без награды.
В августе стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор». Пашинин признавался, что «ловит кайф» от участия в войне в Донбассе и называл себя «нежным цветочком».
Анатолий Пашинин: «Это то, что долго-долго пытался сам сформулировать. Вроде бы в голове у себя, и вдруг бац — читаешь (сценарий) и понимаешь: это же мои слова».
Актер добавил, что за время участия в съемках его товарищи в районе боевых действий «опять сделают кучу подвигов», их «представят к орденам», а он сам останется без награды.
Про шкоду курінняОпубликовано Дмитро Корчинським 24 ноября 2017 г.
В августе стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор». Пашинин признавался, что «ловит кайф» от участия в войне в Донбассе и называл себя «нежным цветочком».
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