Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
    •  

    Актер Пашинин сбежал с передовой в Донбассе

    1 комментарий
    • Фото: Анатолий Пашинин / vk.com
    Актер Пашинин сбежал с передовой в Донбассе

    Актер Пашинин сбежал с передовой в Донбассе

    Актер Пашинин сбежал с передовой в Донбассе
  • Фото: Анатолий Пашинин / vk.com

    • Российский актер Анатолий Пашинин, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева, покинул передовую для участия в съемках нового фильма. Об этом сообщил националист Дмитро Корчинский, опубликовавший на своей странице в Facebook видеозапись с актером.

    По словам Пашинина, новый фильм будет «вкусным и правдивым», а его сценарий актер назвал «смачным». Однако деталей о картине он раскрывать не стал.

    Анатолий Пашинин: «Это то, что долго-долго пытался сам сформулировать. Вроде бы в голове у себя, и вдруг бац — читаешь (сценарий) и понимаешь: это же мои слова».

    Актер добавил, что за время участия в съемках его товарищи в районе боевых действий «опять сделают кучу подвигов», их «представят к орденам», а он сам останется без награды.

    Про шкоду куріння

    Опубликовано Дмитро Корчинським 24 ноября 2017 г.


    В августе стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор». Пашинин признавался, что «ловит кайф» от участия в войне в Донбассе и называл себя «нежным цветочком».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru