«Я кайф ловлю»: российский актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе на стороне Киева

Российский актер Анатолий Пашинин признался, что «ловит кайф» от того, что участвует в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ВСУ. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу ТСН.
Анатолий Пашинин: «Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю».
Он также показал на камеру свой паспорт гражданина РФ, назвав его «россиянским». Кроме этого, Пашинин рассказал, что выбрал себе позывной Дублёр — как у его брата, офицера ВСУ.
Ранее стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор».
Ранее писатель и майор армии ДНР Захар Прилепин назвал Пашинина «вырусью». При этом Прилепин заявил: «искренне рекомендовал бы Пашинину не встречаться с моим подразделением в бою».
Он также показал на камеру свой паспорт гражданина РФ, назвав его «россиянским». Кроме этого, Пашинин рассказал, что выбрал себе позывной Дублёр — как у его брата, офицера ВСУ.
Ранее стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор».
Ранее писатель и майор армии ДНР Захар Прилепин назвал Пашинина «вырусью». При этом Прилепин заявил: «искренне рекомендовал бы Пашинину не встречаться с моим подразделением в бою».
Комментарии