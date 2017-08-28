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  • 28.08, 15:13

    «Я кайф ловлю»: российский актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе на стороне Киева

    6 комментариев
    «Я кайф ловлю»: российский актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе на стороне Киева

    «Я кайф ловлю»: российский актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе на стороне Киева

    «Я кайф ловлю»: российский актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе на стороне Киева

    Российский актер Анатолий Пашинин признался, что «ловит кайф» от того, что участвует в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ВСУ. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу ТСН.

    Анатолий Пашинин: «Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю».

    Он также показал на камеру свой паспорт гражданина РФ, назвав его «россиянским». Кроме этого, Пашинин рассказал, что выбрал себе позывной Дублёр — как у его брата, офицера ВСУ.

    Ранее стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор».

    Ранее писатель и майор армии ДНР Захар Прилепин назвал Пашинина «вырусью». При этом Прилепин заявил: «искренне рекомендовал бы Пашинину не встречаться с моим подразделением в бою».

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