Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 21:53

    Прилепин обратился к российскому актеру, вступившему в украинскую армию

    2 комментария
    Прилепин обратился к российскому актеру, вступившему в украинскую армию

    Прилепин обратился к российскому актеру, вступившему в украинскую армию

    Прилепин обратился к российскому актеру, вступившему в украинскую армию

    Писатель Захар Прилепин пригрозил актеру Анатолию Пашинину, решившему принять участие в конфликте в Донбассе на стороне украинской армии.

    Писатель и майор армии ДНР заявил, что «искренне рекомендовал бы Пашинину не встречаться с моим подразделением в бою».

    смотретьПисатель или майор: зачем Прилепин ушел воевать в Донбасс
    Писатель или майор: зачем Прилепин ушел воевать в Донбасс
    При этом Прилепин отметил, что не знаком с Пашининым, и считает его решение «личным выбором», передает НСН.

    А своем Facebook Прилепин был более резок: «Русский тут только я. Он — вырусь».

    Ранее стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», а также по сериалу «Грозовые ворота», вступил в украинскую армию и уже месяц воюет в Донбассе.

    Анатолий Пашинин, родившийся в Кировоградской области Украины, в 2014 году уехал из России в Запорожье. Ранее он не раз посещал зону конфликта в Донбассе и выступал против ДНР и ЛНР.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru