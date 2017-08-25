Прилепин обратился к российскому актеру, вступившему в украинскую армию

Писатель Захар Прилепин пригрозил актеру Анатолию Пашинину, решившему принять участие в конфликте в Донбассе на стороне украинской армии.
Писатель и майор армии ДНР заявил, что «искренне рекомендовал бы Пашинину не встречаться с моим подразделением в бою».
При этом Прилепин отметил, что не знаком с Пашининым, и считает его решение «личным выбором», передает НСН.
А своем Facebook Прилепин был более резок: «Русский тут только я. Он — вырусь».
Ранее стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», а также по сериалу «Грозовые ворота», вступил в украинскую армию и уже месяц воюет в Донбассе.
Анатолий Пашинин, родившийся в Кировоградской области Украины, в 2014 году уехал из России в Запорожье. Ранее он не раз посещал зону конфликта в Донбассе и выступал против ДНР и ЛНР.
При этом Прилепин отметил, что не знаком с Пашининым, и считает его решение «личным выбором», передает НСН.
А своем Facebook Прилепин был более резок: «Русский тут только я. Он — вырусь».
Ранее стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», а также по сериалу «Грозовые ворота», вступил в украинскую армию и уже месяц воюет в Донбассе.
Анатолий Пашинин, родившийся в Кировоградской области Украины, в 2014 году уехал из России в Запорожье. Ранее он не раз посещал зону конфликта в Донбассе и выступал против ДНР и ЛНР.
Комментарии