Воюющий на стороне Киева актер Пашинин назвал себя «нежным цветочком»

Российский актер Анатолий Пашинин решил вступить в украинский добровольческий батальон, поскольку считает себя «нежным цветочком», которому нужны определенные условия для жизни. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель».
Анатолий Пашинин: «Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы. Я уже как Диоген днем с огнем ищу человека, а здесь в кого не плюнь и попадешь в человека. К тому же сама атмосфера позволяет тебе собраться».
Также актер рассказал, что ему без очереди предоставили возможность попасть на передовую, хотя обычно туда берут только тех, кто себя проявил. По словам Пашинина, «оттуда люди выезжать не хотят».
В августе стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор». Пашинин признавался, что «ловит кайф» от участия в войне в Донбассе.
Также актер рассказал, что ему без очереди предоставили возможность попасть на передовую, хотя обычно туда берут только тех, кто себя проявил. По словам Пашинина, «оттуда люди выезжать не хотят».
В августе стало известно, что российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам «Мы из будущего» и «Адмирал», вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева. Он пополнил ряды батальона «Аратта», созданного на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор». Пашинин признавался, что «ловит кайф» от участия в войне в Донбассе.
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